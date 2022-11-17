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    Beykoz’da orman yangını çıktı

    Riva’da orman yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
    • 17.11.2022 - 19:49
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    Beykoz’da orman yangını çıktı

    İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva Mahallesi'nde, Şehit Cemil Çakır Caddesi mevkiinde, saat 18.30 sıralarında orman alanda çıktı.

    Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine olay yerine; Beykoz, Bozhane ve Riva itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Alevler söndürüldü

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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    Beykoz’da orman yangını çıktı #3


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