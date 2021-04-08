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- Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı
3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 08.04.2021 - 15:39
- Güncelleme : 08.04.2021 - 16:53
Ankara'nın Sincan ilçesinde, Mehmet Y.'nin kullandığı 38 ZR 397 plakalı araç ile aynı istikamette seyir halinde olan sürücü Serkan A.'nın idaresindeki 06 YRB 06 plakalı araç çarpıştı.
ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDULAR
06 YRB 06 plakalı araç çarpmanın etkisiyle yolun sağ tarafında duraklama halinde olan sürücü Ahmet Y.'nin kontrolündeki 06 FY 6563 plakalı araca da çarptı.
Ankara'da zincirleme kaza: 4 yaralı VİDEO
4 YARALI
Kazada, 38 ZR 397 plakalı araçta bulunan sürücü Mehmet Y. ve yolcu Ahmet Y. , 06 YRB 06 plakalı araç sürücü Serkan A., 06 FY 6563 plakalı araç sürücüsü Ahmet Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince DR. Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.