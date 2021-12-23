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    Ankara beyaza büründü

    Sıfırın altında seyreden hava sıcaklığının ardından başkentte başlayan kar etkili oldu.
    • AA
    • 23.12.2021 - 07:19
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    Ankara beyaza büründü

    Ankara'da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

    Hava sıcaklığı gün boyunca en yüksek sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

    BAŞKENTTE BEYAZ ÖRTÜ

    Ekipler, buzlanma nedeniyle şehrin ana güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

    Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunarak, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkmamalarını tavsiye etti.

    Kar yağışının ardından başkent beyaza büründü ViDEO


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    SÜRÜCÜLERE UYARI

    Lastikleri kış şartlarına uygun olmayan sürücülerin karlı ve buzlu yollarda zor anlar yaşadığını ve trafik akışını engellediğini hatırlatan yetkililer, bu konuda duyarlı olunmasına istedi.

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    KUĞULU PARK BUZ TUTTU

    Şehrin parklarında kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta bulunan havuz soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

    Havuzdaki fıskiyelerin altlarında buz kalıpları oluşurken, parkın ev sahipleri kuğular ve ördeklerin yaşam alanı daraldı.

    Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışıyla Anıtkabir ve Ulus Meydanı da beyaza büründü.

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