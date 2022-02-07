İstanbul polisi, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren 8 kişilik şebekeyi çökertti. Operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 13 lüks araca el konuldu.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Amasya ve Antalya'da bir şebekenin yurt dışından turistik kolaylıklar sağlanarak lüks araçlar getirdiğini tespit etti.

Şebekenin, yurt içinde yasal kayıtlı olan araçların şasi ve motor bilgileri kullanılarak yurt dışından kaçak getirilen aynı model ve marka araçlarla değiştirdiği belirlendi.

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ayrıca Almanya, Yunanistan ve İsveç'ten 4 aracın Interpol tarafından çalıntı kaydının olduğu ve aranma listesinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için 3 ayda farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildi. Polis, 8 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul'da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

35 MİLYON LİRALIK 13 ARACA EL KONULDU

Operasyonlarda İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya'da 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araca el konuldu. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon lira ve yaklaşık kamu zararının 21 milyon lira olduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli işlem başlatılırken, el konulan lüks araçlar emniyet müdürlüğünün bahçesinde sergilendi.