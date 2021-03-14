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    Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

    Siverek ilçesinde otomobiliyle seyir halinde olan 55 yaşındaki İlhan Kırtay, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 01:21
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    Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

     

    İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Nasanlı kırsal mahallesi yakınlarında Siverek- Diyarbakır karayolunda meydana gelen olayda, İlhan Kırtay otomobili ile seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kurşunların isabet ettiği Kırtay'ın kullandığı araç yol kenarında stop ederken, olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Kırtay doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kırtay’ın cenazesi otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şanlıurfa da silahlı saldırı: 1 ölü #1

    Polis ve jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.Şanlıurfa da silahlı saldırı: 1 ölü #2


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