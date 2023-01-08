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    Van'da kar yağışı etkili oldu

    Van'da sabah saatlerinde başlayan ve etkili etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.
    • 08.01.2023 - 09:43
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    Van'da kar yağışı etkili oldu

    Güneşli havanın hakim olduğu Van'da, bu sabah saatlerinde itibaren kar yağışı başladı.

    Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

    Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kırsal mahallelerde yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

    İpekyolu Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri de ellerinde küreklerle kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

    Yetkililer, sürücüleri mecburi olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

    "Van'ın güzelliği kar ile oluyor"

    Kar yağışı altında yürüyen Ferhat Timur, "Van'ın güzelliği kar ile oluyor. Bu yıl, kar yağmadığı için kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde çekilme oldu. Umarız bundan sonra iyi bir kar düşer, su kaynakları da bol olur" diye konuştu.

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