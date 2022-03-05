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    İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

    Helikopter destekli operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 06:11
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    İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

    Yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a gelen kaçak göçmenlere yönelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

    FATİH'TE 10 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Operasyon yapılan adreslerden biri de Fatih ilçesi Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'taki 3 katlı bina oldu. Binaya yapılan baskında, ülkeye yasadışı yollarla girdiği belirlenen 10 kişi yakalandı.

    Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda yakalanan göçmenler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

     

     

    İstanbul da kaçak göçmen operasyonu #1

    İstanbul da kaçak göçmen operasyonu #2

    İstanbul da kaçak göçmen operasyonu #3

    İstanbul da kaçak göçmen operasyonu #4

    İstanbul da kaçak göçmen operasyonu #5


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