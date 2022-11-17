13 yıldır görmediği oğlunun yolunu gözleyen anne, "Oğlumu PKK’lılar dağa hapsetti. PKK’da ne vicdan var ne de merhamet. Niye HDP’li yetkililer çocuklarını dağa göndermiyor?" dedi.

Evlat hasreti çeken ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor.

Çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da oturma eylemi başlattı.

Bin 172'nci güne ulaştı

Farklı kentlerden Diyarbakır’daki HDP İl Binası önünde bir araya gelen ailelerin direnişi bin 172 gündür devam ediyor.

İHA'nın aktarımına göre; soğuk hava ve yağmura rağmen bir an olsun çadırı terk etmeyen anneler, evlatlarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi sürüyor ViDEO

"13 yıldır oğlumu göremiyorum"

18 yaşındayken lise son sınıf öğrencisi olan oğlu Mahmut Uslu için her sabah HDP il binasının önündeki çadıra soğuk ve yağmurlu havayı aldırış etmeden gelen Bedriye Uslu, “Oğlum Mahmut için sabah çadırın yolunu tutuyorum. Oğlum gelmeden onun peşini bırakmayacağım. İnşallah Mahmut’um beni görecek. Buradaki ailelerin çocukları inşallah geri dönecekler. Dağa kaçırılan çocuklar anne babanın ocağına dönsünler. Biz perişan haldeyiz. Kuşun kolu kanadı kırık gibiyiz.

13 yıldır oğlumu göremiyorum. 18 yaşındayken lise son sınıf öğrencisi olan oğlumu PKK’lılar dağa hapsetti. PKK’da ne vicdan var ne de merhamet. Niye HDP’li yetkililer çocuklarını dağa göndermiyor? Biz çocuklarımızın hasretiyle perişan haldeyiz. Kış yağmur demeden her sabah buraya geliyoruz. Evde işitme engelli çocuğum her sabah işaret dili kullanarak ‘Anne hani gelmedi mi?’ diye soru soruyor. Oğlum gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Rabbim kimseyi devletsiz bırakmasın.” ifadelerinde bulundu.