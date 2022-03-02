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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 09:07
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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

    Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı.

    4 KATLI BİNAYA OPERASYON

    Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kanaat Sokakta bulunan 4 katlı bina oldu.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adresteki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #1

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #2

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #3

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #4


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