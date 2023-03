78 depremzede çocuğun kimliği belirlenemedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye İl AFAD Merkezi'ndeki kriz merkezinde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Yanık, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Organize Sanayi Bölgesi’nde bakanlığa ait Acil Sosyal Yardım (ASYA) deposunu ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Bakan Yanık, depremlerde yaklaşık 46 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret ettiğini aktaran Bakan Yanık, kentte 996 can kaybı yaşandığını, 3 kişinin de durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Deprem bölgelerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Elazığ, Mardin gibi depremzede vatandaşların yoğunlaştığı yerlerde de psikososyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bakan Yanık şöyle konuştu:

“Deprem bölgesinde 4 bin 371 personelimizle, yaklaşık 935 bin psikososyal destek görüşmesi yapmışız. Deprem bölgesi dışında 3 bin 870 personelimizle yaklaşık 450 bine yakın psikososyal destek görüşmesi yapmışız. 8 bin 241 personelle toplamda yaklaşık 1 milyon 390 bin görüşme ortalama gerçekleştirmişiz. Psikososyal destek çalışmaları niçin önemli? Çünkü psikososyal destek çalışmaları afet ve acil durum da vatandaşlarımızın bozulan günlük rutinlerinin, bozulan düzenlerinin aslında tekrar eski haline getirilebilmesi için yapılması gereken her çalışmayı ifade ediyor. Dolayısıyla biz de hızlıca deprem bölgesinin dışından arkadaşlarımızla, psikososyal destek çalışmalarında ve ayni yardımlarda Sosyal Yardımlaşma Dayanışma personellerimiz bölgeyi takviye ederek aynı zamanda yönetici arkadaşlarımızı, il müdürlerimizi, bölgedeki il müdürlerimize yardımcı olarak göndererek hemen hızlıca aksiyonumuzu aldık.”

Ayni yardımlar, ayni bağış depolarının yönetim, organizasyonu ve yardımların yerine ulaştırılması çerçevesinde 4 bin 284 ASYA personeli, 607 ASYA aracı ile beraber 445 helikopter, 42 uçak olmak üzere toplam 487 hava aracı ile hava seferlerinin de ayrıca devam ettiğini belirten Bakan Yanık şu bilgileri verdi:

Yapılan yardım faaliyetlerinden bahseden Bakan Yanık şöyle konuştu:

Çocuk hizmetleriyle ilgili yapılan çalışmaları aktaran Bakan Yanık konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ailesini, ebeveynini kaybetmiş refakatsiz çocukların ya da ailesi ile beraber çok ağır travmatize olmuş çocukların hepsini milletin emaneti olarak kabul ettiğini belirten Bakan Yanık şunları söyledi:

"Çocuklarımızın hem iyileşmeleri hem bakım ve gözetimlerinin sağlanması için bakanlık olarak da en üst düzeyde bir hassasiyetle gerek fiziki şartların gerek psikolojik şartların duygusal ihtiyaçlarının tamamlanması için her türlü çalışmayı yaptık, bundan sonra da yapıyoruz.



Çocuklarımıza ilişkin herhangi bir ihmali, çocuklarımıza ilişkin herhangi bir kastı kabul etmemiz ya da görmezden gelmemiz mümkün değildir. Çocuklar üzerinden başlatılan tartışmaları da doğrusunu isterseniz bu merkezde kabul ediyoruz.



Çocuklara yönelik bir kastı mahsusa olarak görüyoruz. Bu kadar ağır bir süreçte gerçekten birliğe ihtiyacımız olan bir dönemde her tür katkıya kapımız açık, her türlü öneriye kapımız açık ama çocuklar üzerinden bir istismar siyasetinin yürütülmemesi gerektiğini bir kez daha Osmaniye'de ifade etmek istiyorum.”