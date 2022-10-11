Adana’da DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı.

Suriye ve Irak'ta aktif oldukları belirlendi

İHA'nın haberine göre; yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.