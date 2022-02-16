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    Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

    Gebze ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında yaralanan anne ve 3 yaşındaki kızı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 16.02.2022 - 09:42
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    Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

    Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, R.M. idaresindeki otomobil, U.S.B'nin kullandığı otomobil ile S.S. yönetimindeki kamyonunun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

    3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

    Kazada R.M. idaresindeki otomobilde bulunan eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    ANNE VE 3 YAŞINDAKİ KIZI YARALANDI

    Yaralı anne ve kızı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kocaeli de zincirleme trafik kazası #1

    Kocaeli de zincirleme trafik kazası #2

    Kocaeli de zincirleme trafik kazası #3


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