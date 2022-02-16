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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası
Gebze ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında yaralanan anne ve 3 yaşındaki kızı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 16.02.2022 - 09:42
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, R.M. idaresindeki otomobil, U.S.B'nin kullandığı otomobil ile S.S. yönetimindeki kamyonunun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Kazada R.M. idaresindeki otomobilde bulunan eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE VE 3 YAŞINDAKİ KIZI YARALANDI
Yaralı anne ve kızı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.