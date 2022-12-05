Hakkarili anneler evlat nöbetini sürdürüyor

Kentte 37 haftadır devam eden evlat nöbetine katılan Rojhat Çiftçi, "Bu katil sürüleri kimi zaman DEAŞ olarak kimi zaman FETÖ olarak ve kimi zaman PKK olarak karşımıza çıktı" ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetindeki aileler direnişi bırakmıyor...

Diyarbakır'da başlayan eylem Hakkari, Muş ve Vanlı ailelere de umut oldu.

Bu kapsamda çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirten Hakkarili ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 37'nci haftada da devam etti.

HDP'liler müzik açarak sesi bastırmaya çalıştı

Aileler, ellerinde Türk bayrağı ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atarak, HDP binasının önüne yürüdü.

HDP binası önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları atarken, HDP'liler ise parti binasından yine müzik çalarak ailelerin sesini bastırmaya çalıştı.

Şehit ailesine başsağlığı

Eyleme 6 yıl önce henüz 14 yaşındayken dağa kaçırılan kayınbiraderi Rojhat için katılan Leyla Çiftçi, Pençe-Kilit harekatı bölgesinde teröristlerle çatışmada şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'a rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini illetti.

"Pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız"

Çiftçi, çocuklara geri dönmeleri çağrısında bulunarak, "Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz.

Teröre lanet ediyoruz. Pek çoğumuz terörün vahşi yüzüne şahit olmuş insanlarız. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdik, bu katil sürüleri kimi zaman DEAŞ olarak kimi zaman FETÖ olarak ve kimi zaman PKK olarak karşımıza çıktı. Dökülen bu kanda elbette bölücü terör örgütü kadar bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. İlk günden beri proje mahsulü bir yapı olduğu bilinen PKK ve destek verme oyunu artık son bulmalıdır. Toprak bütünlüğümüze tehdit oluşturan bu terör örgütünün kökünü kazımakta kararlıyız." dedi.

Hakkarili anneler evlat nöbetini sürdürüyor VİDEO



























