Düzce'de evden alkol satışı pahalıya patladı

Düzce'de korona virüs sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, büfesini açamayan işletme sahibi, büfenin üst katında alkol satışı yaparken yakalandı.

Düzce’nin Burhaniye Mahallesi’nde General Kazım Sokak üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir işletme sahibi sokak üzerinde bulunan büfesini koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalardan dolayı açamayınca, büfenin üst katındaki daireyi kiraladı.

KISITLAMALARA UYMADI, ALKOL SATIŞINA DEVAM ETTİ

İşletme sahibinin buradan müşterilerine satış yapmaya devam etmesinin ardından çevredeki vatandaşlar kısıtlamalara uyulmadığı konusunda ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Baskında alkol satışı yapan işletme sahibi ve 2 şişe alkol alan müşteri suçüstü yakalandı.

2. KEZ İHLAL ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde işletme sahibinin kısıtlama esnasında 2. kez yasağı ihlal ettiği belirlendi.

İşletme sahibine ve alkolü almaya gelen müşteriye polis ekiplerince toplam 65 bin 103 lira para cezası uygulandı.