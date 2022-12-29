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    8 ilde operasyon: 24 DEAŞ'lı yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, 8 ilde yapılan operasyonda aralarında terör örgütünün sözde emirlerinden birinin de olduğu toplam 24 DEAŞ terör örgütü mensubunun gözaltına alındığını duyurdu.
    • 29.12.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 14:31
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    8 ilde operasyon: 24 DEAŞ'lı yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerinin ülke topraklarından silmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda Cumhuriyet başsavcılıklarına talimatlar verildi, operasyon için “düğmeye basın” dendi.

    26-28 Aralık 2022 tarihleri arasında Gaziantep, Bursa, Mersin, Malatya, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Edirne’deki Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar yapıldı.

    24 DEAŞ’lı gözaltına alındı

    Operasyonlarda, aralarında terör örgütünün sözde emirlerinden birinin de olduğu toplam 24 DEAŞ terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre Gaziantep'te 7, Bursa'da 6, Mersin'de 5, Malatya'da 2, Hatay'da 1, Kastamonu'da 1, Kocaeli'de 1 ve Edirne'de 1 DEAŞ’lı yakalanmış oldu.

    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama neticesinde ise çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

    8 ilde operasyon: 24 DEAŞ lı yakalandı #1

    8 ilde operasyon: 24 DEAŞ lı yakalandı #2

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    8 ilde operasyon: 24 DEAŞ lı yakalandı #4


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