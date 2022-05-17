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    8 ilde Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

    Yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak sosyal medya platformunda dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şebekeye İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalandı.
    • 17.05.2022 - 07:43
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    8 ilde Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye operasyon

    Şüphelilerin, başkalarına ait kredi karti bilgileriyle ünlü sosyal medya platformu Twitch’te yayın yapan kişilere para göndererek dolandırıcılık yöntemiyle elde edilen paraları akladığı belirlendi.

    Twitch operasyonunun ikinci ayağı

    İHA'nın haberine göre; daha önce de Twitch yayıncılarına yönelik operasyon yapıldığı ve bugün yapılan operasyonun ikinci kısmı olduğu öğrenildi.

    8 ilde Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye operasyon #1

    18 kişi yakalandı

    Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiğini belirleyen polis, yapılan geniş çaplı çalışmada 18 şüpheliyi tespit etti.

    8 ilde Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye operasyon #2

    Özel harekat destek verdi

    Operasyonun İstanbul ayağında ise başta Bağcılar olmak üzere 9 ilçedeki adreslere operasyon yapıldı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

    8 ilde Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye operasyon #3

    Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425. Sokakta bulunan 3 katlı binanın giriş katı oldu. Adreslerde yapılan aramalar sonrasında gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    8 ilde Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye operasyon #4

    8 ilde Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye operasyon #5


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