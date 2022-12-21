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    Balıkesir'de 'huzur' operasyonu

    Asayiş polislerinin il genelinde yaptıkları 'huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9'u tutuklandı.
    • 21.12.2022 - 19:23
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    Balıkesir'de 'huzur' operasyonu

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran ve Susurluk ilçelerine 'huzur' operasyonu yaptı.

    Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

    Aramalarda ele geçirilenler

    İHA'nın haberine göre; yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 45 adet kartuş ele geçirildi.

    Balıkesir de huzur operasyonu #1

    Balıkesir de huzur operasyonu #2


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