Balıkesir'de 'huzur' operasyonu

Asayiş polislerinin il genelinde yaptıkları 'huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9'u tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Havran ve Susurluk ilçelerine 'huzur' operasyonu yaptı.

Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ele geçirilenler

İHA'nın haberine göre; yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve 34 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 45 adet kartuş ele geçirildi.