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    Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Sehi ormanlarında operasyon düzenlendiğini bildirdi.
    • İHA
    • 12.01.2021 - 15:16
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 15:26
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    Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Sınır ötesinde olduğu gibi yurt içinde de terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonu kapsamında Bitlis Sehi’de 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    "Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; Bitlis-Sehi ormanlarında; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Birlikleri ve Güvenlik Korucularınca gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."

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