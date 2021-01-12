Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Sehi ormanlarında operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Sınır ötesinde olduğu gibi yurt içinde de terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonu kapsamında Bitlis Sehi’de 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik operasyonu kapsamında; Bitlis-Sehi ormanlarında; İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Birlikleri ve Güvenlik Korucularınca gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi."