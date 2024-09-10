81 ilde Çember-22 operasyonları: 3 bin 126 gözaltı 81 ilde 5 gün içinde düzenlenen 'Çember-22' operasyonlarında 3 bin 126 şüpheli yakalandı.

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İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çember-22" operasyonları kapsamında son 5 gün içinde 81 ilde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 126 kişinin yakalandığını duyurdu.

YURT GENELİNDE ARANAN 3 BİN 126 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonların 81 ilde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirtti. Bu operasyonlarda, hakkında arama kararı bulunan 3 bin 126 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 3 bin 93’ünün 5 yıla kadar, 21'inin 5-10 yıl arası, 12'sinin ise 10 yıldan uzun süredir arandığı tespit edildi.

ARANAN KİŞİLERİN SUÇLARI

Suç türlerine göre dağılıma bakıldığında, 497 kişinin hırsızlık, 199 kişinin dolandırıcılık, 87 kişinin yağma, 65 kişinin adam öldürme, 92 kişinin cinsel suçlar, 561 kişinin narkotik suçlar ve 281 kişinin kaçakçılık ve organize suçlar nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin adalete teslim edildiğini belirterek,

Operasyonları başarıyla yürüten valilerimizi, kaymakamlarımızı, jandarma ve emniyet teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)