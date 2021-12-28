81 ilde düzenlenen 'alkol' operasyonunun bilançosu

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'alkol' operasyonunda; 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, dün ülke genelinde 'alkol' operasyonu düzenlendi.

21 bin 445 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katıldığı operasyonda 23 bin 688 adreste arama yapıldı.

Operasyonla ilgili tüm detaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşıldı.

337 KİŞİYE ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

EGM'nin verdiği bilgilerde; 337 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı, 415 aranan şahsın yakalandığı belirtildi.

20 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca; 19 bin 966 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 292 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 4 bin 365 içki aroması, 8 bin 658 boş alkollü içki şişesi, 2 bin 542 sahte bandrol, 4 bin 571 paket kaçak sigara, 33 bin 300 doldurulmuş ve 23 bin 314 boş makaron, 220 puro, 26 tarihi eser, 6 kilogram esrar, 164 gram eroin, 14 bin 46 sentetik uyuşturucu, 18 tabanca, 17 tüfek ve bunlara ait 1316 adet fişek ele geçirildi. 6 yasa dışı alkollü içki imalathanesi ise deşifre edildi.