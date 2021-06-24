Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması'nda, çeşitli suçlardan aranan 96 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eş zamanlı olarak, 'Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Önleme Uygulaması' gerçekleştirdi.

Yapılan uygulama emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

96 KİŞİ GÖZALTINDA

11 bin 716 karma ekip, 246 dedektör köpek ve 47 bin 167 personelin katılımı ile yapılan uygulamada aranan 1.002 kişi yakalandı, 96 kişi gözaltına alındı.

81 ilde 'huzur uygulaması' VİDEO





79 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde salgının yayılım hızının kontrol altında tutulmasının devamını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada; sosyal mesafe kuralını ihlalden 467 ve diğer yaptırımlardan 165, toplam 632 kişiye idari işlem, 79 kişiye de adli işlem uygulandı.





33 BİN 152 BİN İŞ YERİ DENETLENDİ

Uygulamada, 113 bin 59 araç, 33 bin 152 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 4 bin 329 araç sahibine idari işlem uygulanırken, 583 araç trafikten men edildi, 13 araca el konuldu. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 1, diğer idari yaptırımlar kapsamında ise 7 iş yeri sahibine idari işlem uygulandı.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.



