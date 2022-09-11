Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
396.601
1.38%
BTXN Coin
7.18
11.14%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama

    Ülke genelinde mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız edenlere ve dilencilere yönelik uygulamada çeşitli suçlardan aranan 631 kişinin yakalandı, 17 şüpheli de gözaltına alındı.
    • 11.09.2022 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, vb.) kamu düzenini bozabilecek kişileri yönelik, 'Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama' yapıldı.

    Ülke genelinde 133 dedektör köpek ve 39 bin 174 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 631 kişi yakalandı, 17 şüpheli gözaltına alındı.

    658 kişiye idari işlem yapıldı

    52 kişiye fuhuştan, 297 kişiye dilencilikten, 34 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 275 kişiye de diğer kabahatlerden (çevreyi rahatsız etme, emre aykırı davranış vb.) olmak üzere toplam 658 kişiye idari işlem yapıldı.

    14'ü dilendirmekten olmak üzere toplam 137 kişiye de adli işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca, 2 bin 900 araca idari para cezası uygulandı, 613 araç trafikten men edildi, aranan 14 araç da bulundu.

    Silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

    DHA'nın aktardığına göre uygulamada 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 9 adet kesici/delici alet, 1 adet tabanca şarjörü, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 7 bin 215 paket kaçak sigara, 3 adet gümrük kaçağı telefon, 38 litre kaçak içki ve 2 bin 127 adet kaçak eşya ele geçirildi.

    81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama #1

    81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama #2

    81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama #3

    81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama #4


    Köpeğin saldırdığı Tuğba Altıntop: Hayvanın suçu günahı yok
    Gündem

    Köpeğin saldırdığı Tuğba Altıntop: Hayvanın suçu günahı yok

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ I İstanbul'da okul servisi fiyatları ne kadar oldu? Zam geldi mi?
    Eğitim

    İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ I İstanbul'da okul servisi fiyatları ne kadar oldu? Zam geldi mi?

    Görüş Bildir