Petrol
88.62
-2.03%
Euro
17.9674
-0.41%
Dolar
18.4002
0.45%
Altın
983.31
-0.06%
Borsa
3326
0.94%
Bitcoin
352.850
-0.81%
BTXN Coin
8.10
-0.49%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    81 ilde uygulama; 1441 düzensiz göçmen yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde yapılan 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulamasında 60 organizatörün gözaltına alındığını ve 1441 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
    • 23.09.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 11:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    81 ilde uygulama; 1441 düzensiz göçmen yakalandı

    Yurt içinde düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyrukluların kalabileceği yerlerde 'Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur' uygulaması yaptı.

    32 bin 919 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 5 bin 395 metruk bina, 9 bin 302 umuma açık yer, 428 terminal ve 4 bin 989 diğer yerler olmak üzere toplam 20 bin 114 yer kontrol edildi.

    1441 düzensiz göçmen yakalandı

    Bu kontrollerde 38'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 60 organizatör gözaltına alındı, 1441 düzensiz göçmen yakalandı.

    81 ilde uygulama; 1441 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Aranan 788 kişi yakalandı

    Uygulamada ayrıca 42'si yabancı uyruklu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 788 kişi yakalandı.

    606'sı yabancı uyruklu ve 122'si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 728 kişiye de idari yaptırım uygulandı.

    Çok sayıda silah ele geçirildi

    Uygulamada; 11 kamyon-kamyonetin, düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilirken, 4 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 170 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 bin 927 paket kaçak sigara ve 27 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

    81 ilde uygulama; 1441 düzensiz göçmen yakalandı #2

    81 ilde uygulama; 1441 düzensiz göçmen yakalandı #3

    81 ilde uygulama; 1441 düzensiz göçmen yakalandı #4

    81 ilde uygulama; 1441 düzensiz göçmen yakalandı #5


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Sorgulamaya dair bir sorgulama kitabı: Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı
    Kitap

    Sorgulamaya dair bir sorgulama kitabı: Gerçek İnsanın Yüzünde Yazar mı

    Kadıköy’de amuda kalkan vatandaşın ilginç dansı
    Yaşam

    Kadıköy’de amuda kalkan vatandaşın ilginç dansı

    Görüş Bildir