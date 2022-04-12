Petrol
104.65
6.27%
Euro
15.88
-0.55%
Dolar
14.58
-0.53%
Altın
925.98
0.52%
Borsa
2462
0.54%
Bitcoin
586.888
-3.00%
BTXN Coin
30.56
-1.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Şile Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

    Şile Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.
    • 12.04.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şile Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

    İstanbul Çekmeköy mevkii Şile Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

    Şiddetli bir şekilde bariyerlere çarpan otomobil yola savruldu. Meydana gelen kazada ise aracın içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

    Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

    Otoyolda seyir halinde olan diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Polis ekipleri, otoyolda trafiğin kontrolünü sağlarken, sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinde bulunan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Şile Otoyolu nda kaza: 3 yaralı #1

    Şile Otoyolu nda kaza: 3 yaralı #2

    Şile Otoyolu nda kaza: 3 yaralı #3


    İlginizi Çekebilir

    Türk doktorların kalp kapağı tamir yöntemi, literatüre girdi
    Sağlık

    Türk doktorların kalp kapağı tamir yöntemi, literatüre girdi

    Ermenistan'da domuzları kaçırmak isteyen kişiler ormanı yaktı
    Dünya

    Ermenistan'da domuzları kaçırmak isteyen kişiler ormanı yaktı

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Görüş Bildir