Şile Otoyolu'nda kaza: 3 yaralı

Şile Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.

İstanbul Çekmeköy mevkii Şile Otoyolu'nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Şiddetli bir şekilde bariyerlere çarpan otomobil yola savruldu. Meydana gelen kazada ise aracın içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Otoyolda seyir halinde olan diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri, otoyolda trafiğin kontrolünü sağlarken, sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinde bulunan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.