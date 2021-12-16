Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı. Sürücüler, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollamaya karşı uyarıldı.

Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkisinde akşam başlayan kar yağışı, zaman zaman artırarak sürdürüyor.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştığı güzergahta karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

D-100 kara yolunun Düzce geçişinde de gece yarısından itibaren devam eden kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yağış; Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler kesimlerinde de etkili oluyor.

Bölgede görev yapan Düzce ve Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları için uyarıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi VİDEO