Euro
17.1752
2.73%
Dolar
15.1775
2.52%
Altın
870.25
2.92%
Borsa
2.188
1.2%
Bitcoin
745.104
4.97%
BTXN Coin
39.00
-2.64%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi

    Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştı. Sürücüler, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollamaya karşı uyarıldı.
    • AA
    • 16.12.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi

    Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

    Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkisinde akşam başlayan kar yağışı, zaman zaman artırarak sürdürüyor.

    KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYE ULAŞTI

    Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 santimetreye ulaştığı güzergahta karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

    D-100 kara yolunun Düzce geçişinde de gece yarısından itibaren devam eden kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

    Bolu Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #1

    SÜRÜCÜLERE UYARI

    Yağış; Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler kesimlerinde de etkili oluyor.

    Bölgede görev yapan Düzce ve Bolu Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları için uyarıyor.

    Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini gösterdi VİDEO

    Bolu Dağı nda kar yağışı etkisini gösterdi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir