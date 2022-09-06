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    İzmir’de orman yangını çıktı

    Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • 06.09.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 17:37
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    İzmir’de orman yangını çıktı

    İzmir'in Bornova ilçesinde, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı.

    Yangın Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki ormanda, bugün saat 16.30 sıralarında gerçekleşti.

    Ormanı etkisi altına alan alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

    Yangına müdahale ediliyor

    DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz, 5 su tankeri, 6 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

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