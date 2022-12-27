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    Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

    Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 27.12.2022 - 08:06
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    Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttüğü, güncel örgütsel irtibatlarının devam ettiği ve örgüte eleman kazandırma faaliyetinde bulundukları tespit edilen bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

    14 kişi hakkında gözaltı kararı

    Soruşturma kapsamında 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

    Sabah saatlerinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı şüphelileri gözaltına aldı.


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