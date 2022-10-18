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    Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

    Balkona çıktığı sırada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Hasan Duman, yanındaki komşusuyla birlikte saçmalar nedeniyle yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan her yerde aranıyor.
    • 18.10.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 09:21
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    Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

    Husumetlilerin karşılaşmasında kan aktı...

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda, bir binanın 1'inci katında oturan Hasan Duman, balkona çıktığı sırada yoldan geçen husumetlisi Yakup G. ile karşılaştı.

    Pompalı tüfekle ateş açtı

    Duman'ı karşısında görünce öfkelenen şahıs, yanındaki pompalı tüfekle ateş saçtı.

    Ardından saldırgan yaya olarak kaçarken, Duman ise yüzüne çok sayıda isabet eden saçmalar nedeniyle yere yığıldı.

    Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı VİDEO

    Bursa da silahlı saldırı: 2 yaralı #1

    Komşusu da yaralandı

    Öte yandan bu sırada evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze de yaralandı.

    Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Bursa da silahlı saldırı: 2 yaralı #2

    Hayati tehlikeleri bulunmuyor

    Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye  kaldırıldı.

    DHA'nın aktarımına göre; tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Bursa da silahlı saldırı: 2 yaralı #3

    Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

    Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüpheli Yakup G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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