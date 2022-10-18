Bursa'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Balkona çıktığı sırada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Hasan Duman, yanındaki komşusuyla birlikte saçmalar nedeniyle yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan her yerde aranıyor.

Husumetlilerin karşılaşmasında kan aktı...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda, bir binanın 1'inci katında oturan Hasan Duman, balkona çıktığı sırada yoldan geçen husumetlisi Yakup G. ile karşılaştı.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Duman'ı karşısında görünce öfkelenen şahıs, yanındaki pompalı tüfekle ateş saçtı.

Ardından saldırgan yaya olarak kaçarken, Duman ise yüzüne çok sayıda isabet eden saçmalar nedeniyle yere yığıldı.

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Komşusu da yaralandı

Öte yandan bu sırada evinin balkonunda bulunan komşusu Süleyman Gazze de yaralandı.

Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın aktarımına göre; tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, saldırıdan sonra kaçan şüpheli Yakup G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.























