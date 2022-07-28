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    Sakarya'da denize girmek yasaklandı

    Sakarya'da, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
    • 28.07.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:42
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    Sakarya'da denize girmek yasaklandı

    Sakarya'da, şiddetli rüzgar etkili oluyor.

    Bu nedenle Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde de yoğun dalga kendini hissetiriyor.

    Denize girmek yasaklandı

    AA'nın haberine göre sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

    Denize girme kısıtlamasının ardından bazı vatandaşlar, kumsalda vakit geçiriyor.

    Sakarya'da denize girmek yasaklandı VİDEO

    Sakarya da denize girmek yasaklandı #1

    Sakarya da denize girmek yasaklandı #2


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