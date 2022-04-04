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- İzmir'de denizden ceset çıkarıldı
İzmir'de denizden ceset çıkarıldı
Vatandaşların ihbarı üzerine denizde fark edilen bir ceset, polis tarafından kıyıya çıkarıldı. Kimliği belirlenemeyen şahıs, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
- AA
- 04.04.2022 - 09:00
- Güncelleme : 04.04.2022 - 09:07
İzmir'in Konak ilçesinde Turgut Reis Mahallesi Karataş tramvay durağı mevkisinde vatandaşlar, denizde gördüğü bir kişinin ölmüş olabileceğini düşünüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinde kimlik çıkmayan erkek ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İzmir'de denizden ceset çıkarıldı