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    Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ceza

    Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 11 bin TL cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:41
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    Denizli'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye ceza

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alkollü olduğu belirlenen bir sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

    Polis ekiplerini zor durumda bırakan sürücü, ceza yemekten kurtulamadı.

    AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

    Aşırı alkollü olan sürücü ayakta durmakta zorlanırken, polis ekiplerine taşkınlık yaparak kaçmaya çalıştı.

    Ekiplerin alkol metreye üflemesini istediğinde üflemeyi reddeden sürücü, ardından kesik kesik üfleyerek sonucun çıkmasını istemedi.

    Polis ekibinin en sonunda üflemezsen işlem yaparım demesi ardından alkolmetreye üfleyen sürücünün, 2.88 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ekipler sürücüyü karakola götürmek için ikna etmeye çalışsa da çabası yetersiz kaldı.

    Denizli de polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza #1

    KENDİSİNİ SAVUNDU

    Aşırı şekilde alkollü olan sürücü, kendisine sorulan soruları dakikalarca düşünerek cevap verirken kimliğini ise uzun uğraşlar sonucu cüzdanından buldu.

    Ekipler alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasından, dur ihtarına uymamaktan, alkollü araç kullanmaktan yaklaşık 11 bin TL cezai işlem uyguladı.

    Sürücü, ifadesi alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, “Benim devletim her şeyin üstündedir.” diyerek kendini savundu. Sürücünün aracı ise çekiciyle otoparka kaldırıldı.

    Denizli de polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza #2

    Denizli de polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza #3

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