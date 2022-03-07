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    Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Narkotik ekiplerinin bir haftalık çalışması ile 158 kilo uyuşturucuya el konulurken, 44 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 09:51
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    Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor.

    158 KİLO UYUŞTURUCU BULUNDU

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, görevlilerimizce 28 Şubat - 6 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 150 kilo 975 gram eroin, 7 kilo 128 gram esrar, 590,77 gram metamfetamin, 376,7 gram afyon sakızı, 0,28 gram skunk, 10 adet ecstasy ve 34 adet sentetik ecza ele geçirdi.

    44 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili 44 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

    Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1

    Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi #2

    Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi #3

    Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi #4

    Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi #5

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