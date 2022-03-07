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Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik ekiplerinin bir haftalık çalışması ile 158 kilo uyuşturucuya el konulurken, 44 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.