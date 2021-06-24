Mersin’de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Polis ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, dosya kapsamında 64 kişiye işlem yapıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, il genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden şahısların tespitine ve yakalanmalarına yönelik operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İKAMETLERİ ARANDI

Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada 7 adet cep telefonu, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 10 adet kartuş, 1 adet polis yeleği, 12 adet GALARA 300 miligram uyuşturucu hap ve 7 adet Gerica 300 miligram uyuşturucu hap ele geçirildi.

64 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Dosya kapsamında 11 mağdur ile 40 bilgi sahibinin ifadeleri alındı. Ara yakalamalar dahil toplamda 64 şahsa işlem yapıldı.

7 GÖZALTI

Şüpheli şahıslar, haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte bugün adli mercilere sevk edildi.























