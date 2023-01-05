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    Van'da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Jandarma ve hudut birliklerince yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 216 kilogram uyuşturucu ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
    • 05.01.2023 - 08:59
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    Van'da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Van’ın Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisini alan İl Jandarma ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

    Operasyonda arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.

    216 kilo uyuşturucu bulundu

    Aramada, 212 kilogram toz esrar, 2 kilo afyon sakızı, 2 kilo metamfetamin ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili İ.D. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

    Van da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1


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