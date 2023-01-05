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- Van'da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Jandarma ve hudut birliklerince yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 216 kilogram uyuşturucu ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
- 05.01.2023 - 08:59
Van’ın Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisini alan İl Jandarma ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı.
216 kilo uyuşturucu bulundu
Aramada, 212 kilogram toz esrar, 2 kilo afyon sakızı, 2 kilo metamfetamin ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili İ.D. yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.