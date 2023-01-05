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Van'da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Jandarma ve hudut birliklerince yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde 216 kilogram uyuşturucu ile 590 adet sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.