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    Tunceli'de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

    Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında teröristlere ait sığınak tespit edildi. Ele geçirilenler, jandarma ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.
    • 04.08.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 13:06
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    Tunceli'de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

    Tunceli’de terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    3 sığınak tespit edildi

    "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde düzenlenen operasyonunda, Hozat ilçesindeki ormanlık alanda 3 sığınak tespit edildi.

    Tunceli de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi #1

    Ele geçirilenler

    AA'nın haberine göre; ekipler tarafından yapılan aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 1 kilogram plastik patlayıcı, kanas dürbünü, 106 fişek, mayın dedektörü, kalaşnikof şarjörü, 10 büyük tüp, 5 küçük tüp, güneş paneli, 16 pil bloku, 140 büyük pil, 55 battaniye, televizyon, 2 tüplü ocak, 5 litre mazot, ekmek sacı, 2 soba, 5 kilogram tütün ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

    Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

    Tunceli de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi #2


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