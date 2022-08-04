Tunceli'de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi

Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında teröristlere ait sığınak tespit edildi. Ele geçirilenler, jandarma ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli’de terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

3 sığınak tespit edildi

"Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde düzenlenen operasyonunda, Hozat ilçesindeki ormanlık alanda 3 sığınak tespit edildi.

Ele geçirilenler

AA'nın haberine göre; ekipler tarafından yapılan aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 1 kilogram plastik patlayıcı, kanas dürbünü, 106 fişek, mayın dedektörü, kalaşnikof şarjörü, 10 büyük tüp, 5 küçük tüp, güneş paneli, 16 pil bloku, 140 büyük pil, 55 battaniye, televizyon, 2 tüplü ocak, 5 litre mazot, ekmek sacı, 2 soba, 5 kilogram tütün ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.