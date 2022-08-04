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- Tunceli'de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlere ait 3 sığınak imha edildi
- 04.08.2022 - 12:52
- Güncelleme : 04.08.2022 - 13:06
Tunceli’de terörle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
3 sığınak tespit edildi
"Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde düzenlenen operasyonunda, Hozat ilçesindeki ormanlık alanda 3 sığınak tespit edildi.
Ele geçirilenler
AA'nın haberine göre; ekipler tarafından yapılan aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat, 1 kilogram plastik patlayıcı, kanas dürbünü, 106 fişek, mayın dedektörü, kalaşnikof şarjörü, 10 büyük tüp, 5 küçük tüp, güneş paneli, 16 pil bloku, 140 büyük pil, 55 battaniye, televizyon, 2 tüplü ocak, 5 litre mazot, ekmek sacı, 2 soba, 5 kilogram tütün ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.