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    Pendik'te fabrika yangını

    İstanbul Pendik’te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
    • 09.10.2022 - 14:31
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 14:35
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    Pendik'te fabrika yangını

    İstanbul'un  Pendik ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde bulunan bir atık geri dönüşüm fabrikasında saat 13.00 sıralarında çıktı.

    Dumanların gökyüzünü sardığı yangın paniğe neden olurken, mahalleli sokağa döküldü.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

    Kontrol altına alındı

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yarım saat içinde söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar oluştu.

    İHA'nın haberine göre; polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

    Pendik'te fabrika yangını VİDEO


    Pendik te fabrika yangını #1

    Pendik te fabrika yangını #2

    Pendik te fabrika yangını #3

    Pendik te fabrika yangını #4


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