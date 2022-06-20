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    Ankara’da 5 araç birbirine girdi

    Etimesgut ilçesinde 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı.
    • 20.06.2022 - 01:46
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    Ankara’da 5 araç birbirine girdi

    Akşam saatlerinde Etimesgut İlçesi Ayaş Yolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazda yaralanan olmadı

    İHA'nın haberine göre; kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin şoförünün olay yerinden kaçtığını iddia eden vatandaş, ”Zaten zor yürüyordu, sarhoştu. Kendisi kayboldu ama aracı burada kaldı” dedi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Ankara’da 5 araç birbirine girdi #1

    Ankara’da 5 araç birbirine girdi #2

    Ankara’da 5 araç birbirine girdi #3

    Ankara’da 5 araç birbirine girdi #4


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