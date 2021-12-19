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    Beyoğlu’nda silahlı saldırı

    Sokak köşesinde muhabbet eden 3 arkadaş, yoldan geçen otomobilden açılan ateş sonucu korku dolu anlar yaşadı. Bacak ve ayağından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 10:37
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    Beyoğlu’nda silahlı saldırı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’nde sohbet eden Emre D., Ferhat D. ve arkadaşları, araçla bölgeye gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    Gruba kurşun yağdıran saldırganlar daha sonra kayıplara karıştı.

    2 ARKADAŞ YARALANDI

    Olay sonucunda Emre D. ayağından 1 kurşunla, Ferhat D. ise bacağından 3 kurşunla yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim’deki özel bir hastaneye götürdü.

    İstanbul’da dehşet anları: Otomobille geçerken kurşun yağdırdılar

    SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

    Polis ekipleri de çevrede önlem alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye başladı. Çevredekilerin de ifadesini alan ekipler önce ateş açılan aracın plakasını ardından da saldırganın kimliğini belirledi. Şüpheli, polisin başarılı operasyonuyla gözaltına alındı.

    Beyoğlu’nda silahlı saldırı #1

    Beyoğlu’nda silahlı saldırı #2

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