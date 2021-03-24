Ümraniye’de sokak ortasında silahlı saldırı

Müteahhit olan bir şahıs, borç meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Silahı ateşleyen şahıs olay yerinden kaçtı. Vurulan şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Ümraniye Atakent Mahallesi Atakan Caddesi Şakir Y. isimli vatandaş, caddede yaya olarak yürüdüğü esnada husumetlisi olan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Müteahhit olan Şakir Y., kurşunların isabet etmesi ile kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar vurulan şahsın yardımına koştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından bölgede tüm bulgular araştırıldı.

“KANLAR İÇERİSİNDEYDİ”

Olayı gören görgü tanığı, şu ifadeleri kullandı:

“Biz camide çocuklar ile ders yapıyorduk. Silah sesleriyle çocuklar korktu. Dışarı çıktığımızda bir kişi kanlar içerisindeydi. Hastaneye kaldırdılar.”