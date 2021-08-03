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    Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama

    Elektrik kablolarının kısa devre yapması nedeni ile küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Patlama seslerini duyan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 11:17
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    Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde, 2592’nci Sokak'taki elektrik kablolarında kısa devre meydana geldi.

    Kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

    Patlama seslerini duyan vatandaşlar büyük korku yaşadı.

    KABLOLAR YOLA DÜŞTÜ

    Bazı kablolar alev alarak yola düştü.

    Patlamalar sırasında elektrik tellerinin altında kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Bir sürücü, park halindeki otomobilini bölgeden uzaklaştırarak zarar görmesini engelledi.

    Patlama anları, bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

    Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama VİDEO

    Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama #1

    Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama #2

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