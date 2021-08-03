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Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama
Elektrik kablolarının kısa devre yapması nedeni ile küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Patlama seslerini duyan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
- İHA
- 03.08.2021 - 11:07
- Güncelleme : 03.08.2021 - 11:17
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde, 2592’nci Sokak'taki elektrik kablolarında kısa devre meydana geldi.
Kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
Patlama seslerini duyan vatandaşlar büyük korku yaşadı.
KABLOLAR YOLA DÜŞTÜ
Bazı kablolar alev alarak yola düştü.
Patlamalar sırasında elektrik tellerinin altında kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.
KAMERAYA YANSIDI
Bir sürücü, park halindeki otomobilini bölgeden uzaklaştırarak zarar görmesini engelledi.
Patlama anları, bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Sultangazi’de elektrik kablolarında patlama VİDEO