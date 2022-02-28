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    Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

    Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin jandarma ekiplerince ele geçirildi.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:35
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    Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

    Hakkari'nin Yüksekova Akpınar köyünde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Yüksekova Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi.Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam.Tebrikler Hakkari."

    Hakkari'de uyuşturucu operasyonu VİDEO


    Hakkari de uyuşturucu operasyonu #1

    Hakkari de uyuşturucu operasyonu #2


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