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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Yüksekova Akpınar Köyü'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin jandarma ekiplerince ele geçirildi.
- DHA
- 28.02.2022 - 08:53
- Güncelleme : 28.02.2022 - 09:35
Hakkari'nin Yüksekova Akpınar köyünde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yüksekova Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi.Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam.Tebrikler Hakkari."
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu VİDEO