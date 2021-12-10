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    Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

    Konyaaltı bölgesinde otelde konaklayan turistler, güneşli havanın tadını çıkararak denize girdi.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 15:07
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    Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı

    Antalya Konyaaltı bölgesinde otelde kalan Rus ve İranlı turistler denizin keyfini çıkardı.

    Kimi denize girerken, kimi ise sahilde kitap okudu.

    Antalyalılar ise güneşli havada yürüyüş yapıp, banklarda oturmayı tercih etti.

    NOEL ERKEN GELDİ

    Turistlerin başlarındaki Noel şapkaları ise dikkati çekti.

    Antalyada turistler denize girdi -3

    4 KİŞİLİK GRUP KANO YAPTI

    Sahilde 3 kadın bir erkekten oluşan turist grubu da kano yaptı.

    Birlikte şarkı söyleyerek kano küreklerini bir süre çeken turistler sahile çıkıp eğlencelerine devam etti.

    Antalya'da turistler denizin keyfini çıkardı VİDEO

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    Antalyada turistler denize girdi -4

    Antalyada turistler denize girdi -5

    Antalyada turistler denize girdi -6

    Antalyada turistler denize girdi -7

    Antalyada turistler denize girdi -8

    Antalyada turistler denize girdi -9

    Antalyada turistler denize girdi -10

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