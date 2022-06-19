- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Bayramiç ilçesinde tarlada başlayan yangın, ormana da sıçradı. Yangını söndürmek için başlatılan havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.
- 19.06.2022 - 16:37
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki tarlada öğle saatlerinde yangın başladı.
DHA'nın haberine göre; yangındaki alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
Yangına müdahale sürüyor
Yangın söndürme çalışmaları ise 5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile sürüyor.
Diğer 2 köydeki yangın söndürüldü
Öte yandan, Çanakkale'ye bağlı Kumkale köyü ile Biga'ya bağlı Bezirganlar köyü yakınlarında tarlalarda çıkan 14.45 sıralarında başlayan yangınlar ise kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.