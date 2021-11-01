Boş dükkanda yapılan aramada, Afganistan uyruklu yasa dışı göçmenlerin yakalandığı kaydedildi.

Van'da kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonla ilgili açıklama, Van Valiliği'nden geldi.

BOŞ DÜKKANDA ARAMA

Açıklamada, 31 Ekim 2021 günü saat 23.15 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca Kurubaş Mahallesi’nde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla ‘şok evi’ diye tabir edilen M.S.E. isimli şahsa ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkanda arama yapıldığı belirtildi.

73 AFGANİSTAN UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

"Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda icra edilen aramada 73 Afganistan uyruklu yasa dışı göçmen yakalanmış olup, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir.

Ayrıca dükkan sahibi M.S.E. ve göçmenleri barındırıp, ihtiyaçlarını gideren V.E. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır." denildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Van'da 73 düzensiz göçmen yakalandı ViDEO