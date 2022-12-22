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    Abant, beyaza büründü

    Doğal güzellikleriyle ilgi çeken Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü.
    • 22.12.2022 - 16:38
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    Abant, beyaza büründü

    Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar etkili oldu. Yağışla birlikte Abant'taki yeşil alanlar, yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

    DHA'nın haberine göre hafta içi olması sebebiyle Abant'a gelen az sayıda ziyaretçi, karlı manzaraların keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, Abant Gölü çevresinde yürüyüp bol bol fotoğraf çektirdi.

    "Bir daha gelmek isterim"

    Abant'a ilk kez gelen üniversite öğrencisi Serap Varlık, kar sürpriziyle karşılaştığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Abant'ı çok beğendik. Tabiatın kalbi Bolu diyoruz. Çok beğendik. Bir daha gelmek isterim" dedi.

     


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