Louisiana açıklarında köpekbalığı saldırısına uğrayan 3 balıkçı için sahil güvenlik ekipleri alarma geçti. Balıkçıların nefes kesen kurtarılma anları da kayıt altına alındı.

ABD'nin Louisiana eyaletinin Empire kıyıları açıklarında cumartesi günü balık tutmak için denize açılan 3 kişi, köpekbalığı saldırısına uğradı.

Ailelerinin uzun süre haber alamadığı 3 balıkçı için sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.

Ekiplerin tekne ve helikopterlerle başlattığı operasyon kapsamında balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta tespit edildi.

Balıkçılara köpekbalığı saldırmış

Botları battığı için denizde yaşam mücadelesi veren balıkçılara köpekbalığı saldırdığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre; ellerinden yaralanan 2 balıkçı, tekneye alındıktan sonra hastaneye sevk edildi.

Diğer balıkçı helikopterle kurtarıldı

Yaralıların durumlarının stabil olduğu ve ellerinde ısırık yaraları bulunduğu aktarıldı. Sudaki diğer balıkçı ise helikopter aracılığıyla kurtarıldı.

ABD'de köpekbalığı saldırısına uğrayan balıkçıların kurtarılma anları VİDEO

"3 balıkçı can kurtarma yeleği giymeseydi..."

Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, botun Cumartesi 10.00 sıralarında battığı ve iletişim cihazı bulunmayan balıkçıların denizde mahsur kaldığı bildirilirken, "Eğer aileler, sahil güvenlik ekiplerine haber vermeseydi ve 3 balıkçı can kurtarma yeleği giymeseydi bu durum çok farklı şekilde sonuçlanabilirdi." denildi.