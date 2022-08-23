ABD’de, LGBT bayraklı yaya geçidine gamalı haç çizildi

LGBT bayraklı yaya geçidine Nazi sembolü olarak bilinen gamalı haç çizen Jonah Sampson gözaltına alındı.

ABD’nin Atlanta kentinde 17 ve 19 Ağustos olmak üzere iki ayrı olayda, LGBT topluluklarına jest amacıyla gökkuşağı renklerine boyanmış yaya geçidine gamalı haç çizildiği görüldü.

Nazilerin sembolü olarak bilinen gamalı haç işaretini, Jonah Sampson’ın (30) çizdiği belirlendi.

“Polisin halkın yardımına ihtiyacı var”

DHA’nın haberine göre; 19 Ağustos’ta yapılan polis açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Gökkuşağı Yaya Geçidini tahrip etmekten sorumlu kişiyi gözaltına almaya çalışırken polisin halkın yardımına ihtiyacı var. Şüpheli, Piedmont Ave'deki 10'uncu Caddeki LGBTQ Rainbow Crosswalk Landmark'a sprey boyayla bir gamalı haç çizdi.”

Ayrıca, 2 bin dolar ödül konuldu. Polis, 20 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, şüpheli Jonah Sampson’un yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

LGBT gece kulübüne silahlı saldırı düzenlenmişti

Orlando’da yetkililer, Pulse adlı LGBT gece kulübünde 49 kişinin ölümüne neden olan toplu silahlı saldırının ardından 2016 yılında yaya geçini gökkuşağı rengine boyamıştı.

Diğer yandan gamalı haç, Nazi Almanya’sında Nazilerin dünyaca bilinen sembolü olmuş ve özellikle ABD’de Neo Nazi olarak bilinen ırkçı topluluklar, sembolü siyahi vatandaşlara karşı kullanmıştı.