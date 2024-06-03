ABD'de silahlı kavgada kurşun boynundaki zincire geldi: Ölümden kıl payı kurtuldu Kolorado'da tartıştığı adam tarafından vurulan ve kurşunun boynundaki zincire denk gelmesiyle ölümden dönen adam hayati tehlikeyi atlatırken, saldırganın cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya olduğu açıklandı.

DHA

ABD'de silahlı kavgada ölümden döndü...

Kolorado eyaletinde salı günü iki adamın tartışması sonucunda bir kişi silahla boynundan vuruldu.

Hayati tehlikesi yok

Polis yaptığı açıklamada, merminin vurulan kişinin boyundaki zincir kolyeye saplanması sebebiyle adamın ciddi bir yara almadan kurtulduğunu ifade etti.

"Şüpheli cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya"

Açıklamada, “Yaklaşık on milimetre genişliğindeki bu gümüş zincir, müdahale ettiğimiz bir silahlı saldırının kurbanının hala hayatta olmasının tek nedeni. 22 kalibrelik mermi bir tartışma sırasında ateşlenmiş ve kurbanın boynuna saplanmak yerine taktığı zincire saplanmış. Sonuç olarak sadece delici bir yara almıştır. Şüpheli olay yerinde tutuklandı ve cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya.” denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)