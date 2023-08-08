ABD'de tekne işçisi ile yolcuların kavgası Alabama eyaletinde bir liman işçisi ile teknedeki bir grup arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuşmasının ardından olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ABD’nin Alabama eyaletinde dehşet anlar yaşandı. Montgomery Nehri kıyısında bir liman işçisiyle teknedeki grup arasında tam sebebi bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Öte yandan görgü tanıkları, limana yanaşacak bir tekneye yer açılması için liman çalışanının kıyıda bekleyen teknelerden birine hareket etmesi yönünde ikazda bulunduğunu fakat reddedilmesi üzerine kavganın başladığını ifade etti. Yumruklu kavgaya Kavganın başlamasının ardından birkaç kişinin daha olaya dahil olduğunu belirten görgü tanıkları kavganın büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştüğünü söyledi. Montgomery Belediye Başkanı Steven Reed, iki grup arasındaki kavganın ardından Montgomery sakinleri arasında uyum çağrısı yaptı. "Hep beraber atlatacağımızı biliyoruz" Reed, “Bu olayı toplum olarak hep beraber atlatacağımızı biliyoruz” dedi. 4 kişi tutuklandı Olayın ardından polis 4 kişinin tutuklandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.