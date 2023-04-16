ABD’de trenin raydan çıkmasıyla yangın çıktı Maine eyaletinde bazı vagonlarında tehlikeli madde bulunan tren önce raydan çıktı. Ardından alev almasıyla çevredeki ormanlık alana sıçradı. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA

ABD, sık sık kazalarla gündeme geliyor.

Son olarak bir tren istasyonunda korkunç bir yaşa yaşandı.

Maine eyaletinde yer alan Rockwood yakınlarında bazı vagonlarında tehlikeli madde bulunan Kanada Pasifik Kansas Şehri Limited’e ait tren raydan çıktı.

Ormana sıçradı

Kanada Pasifik Kansas Şehri Limited tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından trende yangın çıktığı belirtildi.

Yangının kısa sürede küçük çaplı bir orman yangınına neden olduğu da ifade edildi.

Yoğun müdahaleyle yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Buzlanma kazaya neden oldu

Kazada 3 personelin hafif şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, tehlikeli madde yüklü olan vagonların kazadan etkilenmediği ve kamu güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ifade edildi.

Yetkililer, raydan çıkan vagonlarda kereste ve kablo bulunduğunu açıklarken, kazaya raylardaki buzlanmanın ve moloz birikiminin neden olabileceğini ifade etti.

Maine Tarım, Koruma ve Ormancılık Bakanlığı Sözcüsü Jim Britt yaptığı açıklamada, olay yerine gelen yetkililerin raydan çıkmayı değerlendirdiğini ve "tehlikeli maddelerin sızma ve alev alma riski taşımadığını" söyledi.